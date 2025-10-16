Φρένο… στην αλόγιστη χρήση του VAR ζήτησε να μπει ο Πάολο Βαλέρι. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε σε σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε από τους διαιτητές να προσαρμόσουν τον επανέλεγχο των φάσεων στην ντιρεκτίβα της UEFA.

«Η UEFA θέλει μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαλέρι, ενώ τους έδειξε φάσεις από τις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.