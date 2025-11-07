Η Ελλάδα έκλεισε ιδανικά μία αήττητη ευρωπαϊκή εβδομάδα, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, όποτε έχει πλέον ρεαλιστικές ελπίδες ότι μπορεί να πιάσει την Τσεχία στην 10η θέση. Η βραδιά θα άγγιζε την τελειότητα αν η ΑΕΚ είχε επικρατήσει της Σάμροκ Ρόβερς. Οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ (σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού την Τρίτη) ανέβασαν την εθνική βαθμολογία στους 40.312 βαθμούς.

Παράλληλα αν η Ελλάδα καταφέρει να συνεχίσει και με τις τέσσερις ομάδες στην επόμενη φάση των τριών διοργανώσεων, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών.

Η διαφορά από την 10η Τσεχία έπεσε κάτω από τους 3.000 βαθμούς (χοντρικά είναι τώρα στις 7 νίκες), ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η διαφορά από την 12η Πολωνία και την 13η Νορβηγία.

Η βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ την τελευταία πενταετία

10. Τσεχία 43.100 4/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 40.312 4/5

12. Πολωνία 38.875 4/4

13. Νορβηγία 38.187 2/5

14. Δανία 37.481 2/4

15. Ελβετία 33.100 3/5

16. Αυστρία 32.850 3/5

17. Κύπρος 31.787 3/4

Αλ. Παπαδόπουλος