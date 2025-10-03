Εφιαλτική ήταν η αποψινή βραδιά για την Ελλάδα, καθώς οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκαν απέναντι στις Γκόου Αχέντ Ινγκλς, Τσέλιε και Θέλτα, αντίστοιχα, εν τέλει ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην συγκεντρώσει βαθμούς.

‘Ετσι μείναμε στην 11η θέση και τους 38.312 βαθμούς, με την 10η Τσεχία να ανοίγει την ψαλίδα, έχοντας πλέον 41.500 βαθμούς.

Η Πολωνία ήταν η μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς, αφού είδε τρεις εκπροσώπους της να κερδίζουν στο Conference League, φτάνοντας πλέον τους 37.375 βαθμούς απειλώντας αρχικά την Νορβηγία και εν συνεχεία την Ελλάδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)