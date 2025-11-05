Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη League Phase του Champions League και έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, η οποία μείωσε την απόσταση από τη 10η Τσεχία.

Αυτό γιατί την ίδια ώρα η Σλάβια δεν προσέφερε βαθμούς στην Τσεχία, που βρίσκεται μπροστά ματς, όπως και η Μπόντο Γκλιμτ για τη 13η Νορβηγία, καθώς ηττήθηκε από τη Μονακό στην έδρα της.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 46.000 (+5.200– 3/5)

10. Τσεχία 42.300 (+4.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 39.312 (+5.100 – 4/5)

12. Πολωνία 38.375 (+7.375 – 4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (+4.800 – 2/5)

14. Δανία 36.981 (+7.125 – 2/4)

15. Ελβετία 32.500 (+4.000 – 3/5)

16. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)

17. Κύπρος 30.787 (+7.250- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

