Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη League Phase του Champions League και έδωσε 200 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, η οποία μείωσε την απόσταση από τη 10η Τσεχία.
Αυτό γιατί την ίδια ώρα η Σλάβια δεν προσέφερε βαθμούς στην Τσεχία, που βρίσκεται μπροστά ματς, όπως και η Μπόντο Γκλιμτ για τη 13η Νορβηγία, καθώς ηττήθηκε από τη Μονακό στην έδρα της.
Η βαθμολογία της UEFA
- 09. Τουρκία 46.000 (+5.200– 3/5)
- 10. Τσεχία 42.300 (+4.800 – 4/5)
- 11. Ελλάδα 39.312 (+5.100 – 4/5)
- 12. Πολωνία 38.375 (+7.375 – 4/4)
- 13. Νορβηγία 37.987 (+4.800 – 2/5)
- 14. Δανία 36.981 (+7.125 – 2/4)
- 15. Ελβετία 32.500 (+4.000 – 3/5)
- 16. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)
- 17. Κύπρος 30.787 (+7.250- 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: –
Πηγή: sport24
Επιμέλεια: A.A.