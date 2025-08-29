Με τέσσερις ομάδες σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα είναι η Ελλάδα. Μετά τον Ολυμπιακό που θα αγωνιστεί στο Champions League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν τα εισιτήρια για το Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί στο Conference.

Η Ελλάδα από τη νίκη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού μάζεψε 500 βαθμούς, ωστόσο η χώρα μας έχει μπροστά της μίνιμουμ 30 αγώνες για να προσθέσει πολλούς βαθμούς στη συγκομιδή της.

Οκτώ θα δώσει μίνιμουμ ο Ολυμπιακός στο Champions League, από οκτώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa και έξι η ΑΕΚ στο Conference. Κάθε νίκη ελληνικής ομάδας θα δίνει 400 βαθμούς στη χώρα και κάθε ισοπαλία 200.

Η Ελλάδα έχει πίσω της Νορβηγία και Πολωνία, ενώ μπροστά της θέλει να προσπεράσεις τις Τσεχία και Τουρκία.