Με τέσσερις ομάδες σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα είναι η Ελλάδα. Μετά τον Ολυμπιακό που θα αγωνιστεί στο Champions League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν τα εισιτήρια για το Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί στο Conference.
Η Ελλάδα από τη νίκη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού μάζεψε 500 βαθμούς, ωστόσο η χώρα μας έχει μπροστά της μίνιμουμ 30 αγώνες για να προσθέσει πολλούς βαθμούς στη συγκομιδή της.
Οκτώ θα δώσει μίνιμουμ ο Ολυμπιακός στο Champions League, από οκτώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa και έξι η ΑΕΚ στο Conference. Κάθε νίκη ελληνικής ομάδας θα δίνει 400 βαθμούς στη χώρα και κάθε ισοπαλία 200.
Η Ελλάδα έχει πίσω της Νορβηγία και Πολωνία, ενώ μπροστά της θέλει να προσπεράσεις τις Τσεχία και Τουρκία.
🚨 SEVEN NATIONS will enter ALL THEIR CLUBS in the league stage of European competitions!
🏴 England – 9/9
🇮🇹 Italy – 7/7
🇪🇸 Spain – 8/8
🇩🇪 Germany – 7/7
🇫🇷 France – 7/7
🇳🇱 Netherlands – 6/6
🇵🇱 Poland – 4/4 pic.twitter.com/u3W8HucDBg
