Οι προκρίσεις ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ έφεραν ευχάριστα νέα για την χώρα μας σε ότι αφορά την ειδική βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα συγκεκριμένα, έλαβε 500 βαθμούς (200 από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και 100 από τον Παναθηναϊκό), πλησιάζοντας την Τσεχία και την 10η θέση, που οδηγεί τον πρωταθλητή απευθείας στο League Stage του Champions League.

Πλέον, η διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα από την Τσεχία έπεσε στους 3.388 βαθμούς, ενώ μεγάλωσε και η ψαλίδα από την 12η Νορβηγία που έμεινε και με μια ομάδα λιγότερη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 42.500 (+2.500 – 5/5)

10. Τσεχία 40.100 (+2.600 – 5/5)

11. Ελλάδα 36.712 (+2.500 – 4/5)

12. Νορβηγία 34.487 (+1.300 – 4/5)

13. Πολωνία 34.350 (+3.350 – 3/4)

14. Δανία 32.731 (+2.875 – 3/4)

15. Αυστρία 31.250 (+1.500 – 3/5)