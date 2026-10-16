Πολύ σημαντική ήταν η βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο! Η Ελλάδα με τις νίκες του Ολυμπιακού απέναντι στη Μαρσέιγ στη Γαλλία για το Europa League και του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League βρίσκεται πάνω από την Πολωνία και την Τσεχία και στρογγυλοκάθεται στη 10η θέση!

Η νίκη του Παναθηναϊκού έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις δύο χώρες, ενώ με τη νίκη του Ολυμπιακού ακόμα 0.400 βαθμοί μπήκαν στο γαλανόλευκο σακούλι.

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