Η μάχη για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται. Οι νίκες του ΠΑΟΚ επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν με 6-0 έδωσαν συνολικά 800 βαθμούς στην Ελλάδα, με την συγκομιδή να είναι πλέον στους 39.112 πόντους.

Στην 10η θέση συνεχίζει πάντως να βρίσκεται η Τσεχία που συγκέντρωσε επίσης 800 βαθμούς. Η Βικτόρια Πλζεν νίκησε στην Ιταλία τη Ρόμα, ενώ Σλάβια Πράγας και Σίγμα Όλομουτς πρόσφεραν από 200 πόντους με τις ισοπαλίες που πήρα. Παράλληλα, το ματς της Σπάρτα Πράγας αναβλήθηκε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA: