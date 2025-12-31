Δεν περίμενε. Ούτε καν να αλλάξει η χρονιά. Πάτησε το κουμπί. Έδωσε την εντολή για ολομέτωπη επίθεση. Αμόλησε τα «σκυλιά» του. Το ελληνικό ποδόσφαιρο περνά σε άλλη φάση, εποχή. Αρκετά επικίνδυνη με απρόβλεπτο τέλος και συνέπειες.

Το πανηγυράκι είχε μόλις τελειώσει. Η κάθε πλευρά έδωσε την παράσταση της. Η συμμαχία διαλύθηκε με κάθε επισημότητα. Ο Βαγγέλης όμως είναι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, όπως τραγουδούν οι κοινοί θνητοί. Δεν είναι και από εκείνα που «παίζουν» ομαδικά. Πήρε την μεγάλη απόφαση. Να επιτεθεί με ότι διαθέτει. Με κάθε «όπλο» προς όλους αλλά ο κύριος, ο βασικός, στόχος είναι ο πρώην σύμμαχος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανέθεσε στον Γιαννάκη του Νότου να επικοινωνήσει με τις ενώσεις. Με τις φιλικά προσκείμενες. Εκείνος υπάκουσε αμέσως. Βρέθηκε πάλι στο… φυσικό του περιβάλλον. Στο «στοιχείο» του. Άρχισε από χθες να παίρνει τηλέφωνα. Να τάζει λαγούς με πετραχήλια. Μιλάμε για κανονικό προσκλητήριο συσπείρωσης και φύλλο πορείας για το μέτωπο. Ο Γιαννάκης λέει στους δικούς του: «Ξεθάβουμε το τσεκούρι του πολέμου». Είναι η κλασσική ατάκα που φροντίζει να επισημαίνει σε κάθε ενημέρωση. Προς κάθε ψηφοφόρο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr