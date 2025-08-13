Αφού ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση με τη Σεβίλλη σήμερα (13/8) το πρωί, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παρουσιάστηκε στη συνέχεια στα ΜΜΕ λίγο μετά το μεσημέρι στο στάδιο Ramón Sánchez-Pizjuán.

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις ήταν πολύ καλές. Με υποδέχτηκαν καλά. Είναι φανταστικοί συμπαίκτες. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα. Από την πρώτη στιγμή δεν είχα καμία αμφιβολία. Η LaLiga είναι φανταστική για να συνεχίζει να αναπτύσσεται και η Σεβίλλη είναι ένας σύλλογος που κερδίζει τρόπαια. Αυτό θέλω», τόνισε ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας που έφτασε στη Σεβίλλη από τη Νιούκαστλ.

Κατά την παρουσίαση, ο διευθυντής επαγγελματικού ποδοσφαίρου, Αντόνιο Κορδόν, περιέγραψε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο ως «έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες ομάδες και μεγάλα πρωταθλήματα.

Κυριαρχεί στην περιοχή του πέναλτι, είναι καλός στον αέρα και είναι γρήγορος και ευκίνητος. Θα μας φέρει όλες αυτές τις αθλητικές και ανθρώπινες ιδιότητες που διαθέτει. Έχει αγωνιστεί σκληρά για να έρθει εδώ και, ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές, πάντα του άρεσε η ιδέα του έργου μας».

Σχετικά με τα σχόλια του Αντόνιο Κορδόν ο Έλληνας τερματοφύλακας τόνισε: «Ο Κορδόν με περιέγραψε καλά. Έχω εμπειρία στο Champions League και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις. Μου αρέσει να βοηθάω νέους παίκτες και να ενώνω την ομάδα σε δύσκολες στιγμές. Θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα».

Και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να παίξω, αν και η απόφαση, όπως πάντα, θα είναι του προπονητή. Σωματικά, νιώθω πολύ καλά. Τα πήγα καλά στην προετοιμασία με τη Νιούκαστλ και νιώθω έτοιμος».