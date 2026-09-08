Τον Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ και τον Λορέν Μορόν του Άρη έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η ΑΕ Λεμεσού. Μία ημέρα πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο, η ομάδα του νησιού της Αφροδίτης, είναι σε συζητήσεις με τις δύο ομάδες, προσπαθόντας να τους αποκτήσει, καθώς και οι δύο είναι εκτός πλάνων.

Για τον φορ από την Αϊτή και τον επιθετικό από την Ισπανία, η ΑΕ Λεμεσού είναι διατεθειμένη να καλύψει μέρος των συμβολαίων τους.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Στέφανου Καπίνο και τους Στέβαν Γιόβετιτς, συνετρίβη με 6-0 από τον ΑΠΟΕΛ.