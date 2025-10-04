Ο Βόλος έκανε… πάρτι το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, συντρίβοντας με 5-2 την αντίπαλο του, στο θεσσαλικό ντέρμπι που διεξήχθη στο AEL FC Arena, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Aυτή ήταν η 3η νίκη και δεύτερη εκτός έδρας στο εφετινό πρωτάθλημα για το συγκρότημα του Φεράντο, που έφτασε σε αυτό το θριαμβευτικό «διπλό», χάρη στα γκολ των Κόμπα (3′), Χουάνπι (25′, 75΄), Λάμπρου (55΄) και Τζόκα (87΄).

Στον αντίποδα οι «βυσσινί» υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα και συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα (μετρούν και τέσσερις ισοπαλίες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη πιο βαριά εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Πετράκη, που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με πέναλτι του Ατανάσοφ στο 22ο λεπτό και σε 2-2 στο 51ο λεπτό με τέρμα του Γκαράτε.

Μόλις, στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βόλος άνοιξε το σκορ.

Ήταν στην πρώτη φάση του αγώνα, όταν ο Λάμπρου πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε τη σέντρα με τον Χουάνπι να πιάνει την κεφαλιά και να τη στέλνει στο δοκάρι.

Ο Κόμπα, όμως ήταν εκεί για να στείλει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα, για το 1-0 των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, αλλά το γκολ μέτρησε.

Στο 22ο λεπτό, η ΑΕΛ ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι με τον Γιάνι Ατανάσοκ να το εκτελεί. Ένα λεπτό νωρίτερα, ο Ατανάσοφ πήρε το σουτ έξω από την περιοχή, ο Κάργας βρήκε την μπάλα με το χέρι και παραχώρησε κόρνερ.

Ο στόπερ των φιλοξενούμενων προσπάθησε να το μαζέψει, με το VAR να καλεί τον διαιτητή Παπαπέτρου να δει τη φάση για το αν είναι παράβαση το χέρι του Κάργα. Και… ο Ατανάσοκ πήρε θέση στη λευκή βούλα για το 1-1.

Στο 25ο λεπτό, όμως ο Λάμπρου έστρωσε στον Κόμπα έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε μακρινό σουτ με τον Μελισσά να τον σταματά. Ο Χουάνπι από κοντά έκανε το 2-1 για την ομάδα της Μαγνησίας.

Στο 46΄ ο Παντελάκης έδειχνε να πονά πολύ στο χέρι και έδωσε τη θέση του στον Μπαγκαλιάνη.

Η ΑΕΛ ήθελε ν’ απαντήσει και στο 51ο λεπτό το πέτυχε! Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ από τα δεξιά, ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γκαράτε με κοντινή προβολή την έστειλε στα δίχτυα, για το 2-2.

Οι Θεσσαλοί δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ, αφού ο Βόλος ανέκτησε για δεύτερη φορά το προβάδισμα. Μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Χάμουλιτς έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Λάμπρου με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα (2-3).

Ο Βόλος όμως δεν θα σταματούσε εκεί: στο 75ο λεπτό, ο Φορτούνα έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Χουάνπι με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 2-4.

Μάλιστα, μετά το γκολ του Χουάνπι υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, ο Ουάρντα τα είπε σε έντονο ύφος στον Φορτούνα, ωστόσο δεν ξέφυγαν τα πράγματα.

Για να φτάσουμε στο 87΄, όταν σε αντεπίθεση του Βόλου, ο Φορτούνα έστρωσε στον Τζόκα με το σουτ του τελευταίου έξω από την περιοχή να… εκθέτει τον Μελίσσα, γράφοντας το θριαμβευτικό 5-2 για τον Βόλο.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πέρεθ, Γκαράτε, Ουάρντα, Ατανάσοφ – Χέρμανσον, Κόμπα, Φορτούνα

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86΄ Στάικος), Παντελάκης (46΄ Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80΄ Ουαττάρα), Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86΄ Γιούσης), Σαγκάλ (63΄ Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83΄ Ασσεχνουν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (82′ Μπουζούκης), Τζόκα (89΄ Θαρθάνα), Λάμπρου (69΄ Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89΄ Μάκνι)