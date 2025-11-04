Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Θέση στο θέμα με τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, πήραν οι ποδοσφαιριστές του Βόλου, χαρακτηρίζοντας «ψευδή και αναληθή» τα όσα επικαλέστηκε ο Σουηδός ποδοσφαιριστής και δηλώνοντας «ρητά και κατηγορηματικά ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα».

Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου υπάρχουν 12 υπογραφές, η καθεμιά με ονοματεπώνυμο.

Η ανακοίνωση:

«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα.

Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ».

Χθες (3/11) η ΠΑΕ Βόλος έκανε γνωστό-μέσω ανακοίνωσης-ότι έχει υποβάλλει μήνυση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τις «ψευδείς και ανυπόστατες», όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του, σχετικά με «στημένους» αγώνες της θεσσαλικής ομάδας στα play-out του περσινού πρωταθλήματος της Super League.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ