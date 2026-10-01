Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου στην απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορά στον Βόλο, με τον Δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για «κατάφορα άδικη» απόφαση και να υποστηρίζει πως στερείται αποδεικτικών στοιχείων.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Μπέος εξέφρασε την διαφωνία του για την τιμωρία της ομάδας για να παράπτωμα που όπως λέει συνέβη πριν από δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr