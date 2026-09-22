Βάζει τα πράγματα στη θέση τους ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος Βόλου μιλώντας στις 21/9 στην εκπομπή «Στη Σέντρα» του Metropolis 95.5, είχε δήθεν αναφέρει ότι «ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά, όταν συναντηθήκαμε στα αποδυτήρια, ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ».

Σήμερα (22/9) με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κάνει λόγο για σκόπιμη παραποίηση των λεγομένων του από δημοσιογραφικά σκουπίδια και τονίζει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς του είπε ότι δεν την είχε δει την επίμαχη φάση, δημοσιεύοντας παράλληλα το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του.

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