Για σκάνδαλο έκανε λόγο ο Αχιλλέας Μπεος σε ποστάρισμά του στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο διοικητικός ηγέτης της θεσσαλικής ΠΑΕ στάθηκε στο επεισόδιο που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον Φωτιά το περιστατικό.

«Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!», έγραψε στο ποστάρισμά του ο Αχιλλέας Μπέος.