Ο Βόλος παρόλο που προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην ΑΕΚ στην έδρα του, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει το τρίποντο, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να αποθεώνει τους παίκτες του στις δηλώσεις του, αναφέροντας ωστόσο πως στο τέλος θα έπρεπε να παίξουν πιο έξυπνα.

Η ομάδα της Μαγνησίας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ένωση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος:

«Παίζαμε σε ένα γήπεδο γεμάτο από φίλαθλους της αντίπαλης ομάδας. Όσο ψυχολογικό βάρος είναι αυτό για τους παίκτες. Παρόλα αυτά είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, ίσως έπρεπε να παίξουμε πιο έξυπνα στα τελευταία δευτερόλεπτα, αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο μας βγήκε, σε επίθεση και άμυνα.

Οι ποδοσφαιριστές έκαναν κατάθεση ψυχής, σίγουρα θα μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ λίγο νωρίτερα που έκανε εξαιρετική απόκρουση ο Σιαμπάνης. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στην απόδοση, το πάθος, στην αγωνιστικότητα και στα ψυχικά αποθέματα που έβγαλαν οι παίκτες μου. Η ισοπαλία για εμάς είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα, φτάσαμε κοντά και στη νίκη, αλλά με αυτές τις συνθήκες πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.

Πρέπει να δούμε τι κάναμε σωστά και να το διατηρήσουμε, ποια ήταν τα λάθη μας και να τα διορθώσουμε. Είναι γλυκόπικρο το συναίσθημα, αλλά για ακόμα μια φορά θέλω να πω, ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου».