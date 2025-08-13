O Βόλος αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Γιάννη Μπουζούκη, καθώς την Τετάρτη η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού χαφ για δύο χρόνια.

Ο Έλληνας άσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Παναιτωλικό, από τον οποίο έμεινε ελεύθερος το εφετινό καλοκαίρι, επιλέγοντας να υπογράψει στην ομάδα του Χουάν Φεράντο.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.

Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».