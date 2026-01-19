Ως τη χειρότερη εμφάνιση στο εφετινό πρωτάθλημα χαρακτήρισε ο Χουάν Φεράντο αυτήν που πραγματοποίησε ο Βόλος στο αποψινό ματς με τον Ατρομητο, όπου οι Θεσσαλοί συνετρίβησαν με 3-0 σκορ από τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό.

Ερωτηθείς για το τι δεν πήγε καλά για την ομάδα του απέναντι στο “αστέρι” ο Ισπανός τεχνικός είπε: «Στα αμυντικά transition κάναμε τη χειρότερή μας εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

Αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τη διάθεση που υπάρχει. Δεν έχουμε καλή απόδοση μέχρι τώρα. Είναι ευχάριστο ότι επιστρέφουν κάποιοι παίκτες αυτή την εβδομάδα και είναι ευκαιρία να δουλέψουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα».