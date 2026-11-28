Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο σχολίασε την ισοπαλία (0-0) με τον Αστέρα Τρίπολης και τον πρώτο βαθμό της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο προπονητής του Βόλου σχολίασε τον πρώτο βαθμό της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα, αναφέροντας ότι στόχος ήταν αποκλειστικά το τρίποντο, πριν χαρακτηρίσει κακή την εμφάνιση του πρώτου μέρους, συμπληρώνοντας ότι δεν ήθελε οι παίκτες του να ακολουθήσουν τόσο αμυντική στάση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr