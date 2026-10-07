Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον δήμαρχο Βόλου και ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλλέα Μπέο, για τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Κηρύσσει τον εγκαλούμενο, Αχιλλέα Μπέο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της απόφασης, πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».