Ο Βόλος βρίσκεται εν αναμονή της πρόσληψης του Πορτογάλου τεχνικού, Φαμπιάνο Φλόρα, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη (10/2) στη Μαγνησία για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Παράλληλα, η διοίκηση του θεσσαλικού συλλόγου προχωράει και στην περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού της απ’ την αγορά των «ελεύθερων».

Συγκεκριμένα, ο Βόλος έφερε στην Ελλάδα τον 30χρονο Πορτογάλο γκολκίπερ, Αντρέ Κάμπος Μορέιρα, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι.

Είναι 30 χρόνων (02/12/1995), έχει ύψος 1,95μ. και υπερασπιζόταν την εστία της Αλ Ραΐντ στη Σαουδική Αραβία (45 συμμετοχές), ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Άστον Βίλα, Μπράγκα και Γκρασχόπερς.