Ο Λερόι Αμπάντα βρίσκεται ξανά σε ελληνικό έδαφος, αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα του Βόλου.

Ο ικανός αριστερός μπακ που αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στη Γαλλία με τη Λε Μαν, επιστρέφει στη Super League έχοντας ήδη «γεμάτο φάκελο» στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στο παρελθόν υπήρξε παίχτης της Λαμία και του ΟΦΗ. Οι επαφές βρίσκονται στο τελικό στάδιο και απομένουν τα τυπικά για την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.

Στο μεταξύ, ο Ντέρεκ Αγιάκουα έχει ήδη πιάσει δουλειά στο προπονητικό κέντρο του Βόλου. Ο 24χρονος στόπερ που αποκτήθηκε πρόσφατα προσαρμόζεται σταδιακά στις απαιτήσεις του προπονητικού επιτελείου, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος με την επανεκκίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.