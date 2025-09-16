Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης άνοιξε η αυλαία της … καινοτόμας League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να επικρατεί 3-1 της τοπικής ομάδας, και να βάζει στο «σακούλι» τρεις βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ασεχνούν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό και λίγο αργότερα (21΄) έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το 2-0 της θεσσαλικής ομάδας.

Η Ηλιούπολη προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο και μείωσε με τον Σαμ στο 73΄, αλλά ξανά ο Ασεχνούν διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

(73΄ Σαμ – 15΄, 90+4 Ασεχνούν, 21΄ Θαρθάνα)

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 17/9 (15:00)

Παναιτωλικός – Άρης 17/9 (15:00)

Αιγάλεω – ΑΕΚ 17/9 (16:00)

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 17/9 (16:00)

ΟΦΗ – Καβάλα 17/9 (16:00)

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC 17/9 (17:30)

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 17/9 (17:30)

Μαρκό – ΑΕΛ 17/9 (17:30)