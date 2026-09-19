Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Βόλου για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Κυριακή 20/9, 18:00, Magenta Sport 1), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Κώστας Μπράτσος πήρε μαζί του κανονικά τον νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν. Αντίθετα, εκτός έμειναν για διάφορους λόγους οι Μάριος Σιαμπάνης, Γιαν Ουρτάδο, Ρεμί Καμπελά, Τάσος Τσοκάνης και Κεϊντί Μπάρε.

Οι 21 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Μπράτσος στην προσπάθεια να φτάσει η ομάδα του στην πρώτη φετινή νίκη είναι οι εξής: Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.