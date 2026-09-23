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Ο Αχιλλέας Μπέος επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) τα δικαστήρια του Βόλου, όπου έκανε μήνυση κατά των διαιτητών του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ 1-2, Τζήλου και Πολυχρόνη.

Αμφότερους τους χαρακτήρισε «κύριους συντελεστές αυτού του εγκλήματος» και τους κατηγόρησε για εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό. Ο Πολυχρόνης ήταν ο διαιτητής και ο Τζήλος VARίστας, ενώ οι ενέργειες του Μπέου εναντίον τους έρχονται παράλληλα με τις δηλώσεις του περί ενδεχόμενης αποχωρήσής του από την ομάδα.

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