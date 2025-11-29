Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στο Παγκρήτιο Στάδιο το παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Βόλο, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι γηπεδούχοι, με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά τη νίκη-ανάσα που πήραν τη Δευτέρα στην έδρα της ΑΕΛ Novibet υποδέχονται τον Βόλο, ο οποίος προέρχεται από την εντός έδρας ήττα (1-2) με … θύτη τον Λεβαδειακό.

Πάντως η ομάδα της Μαγνησίας βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία, φιγουράροντας στην πέμπτη θέση του πίνακα με 18 βαθμούς, την ώρα που οι «μελανόλευκοι» έχουν τους μισούς (9).

Στο ξεκίνημα του ματς οι δύο ομάδες είχαν αμφότερες καλές στιγμές για να πετύχουν γκολ, με μεγαλύτερη ευκαιρία να είναι αυτή για τον Βόλο στο 30ο λεπτό, όταν ο Τζόκα εκτέλεσε φάουλ, με τον Λίλο να αποκρούει, αποσοβώντας τον κίνδυνο με τη… βοήθεια και του δοκαριού του.

ΟΦΗ-Βόλος 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σαλσέδο (ΟΦΗ), Μύγας (Βόλος)

Κόκκινες:

Δοκάρια: 30′ Τζόκα (Βόλος)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο -Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Σαλσέδο – Σενγκέλια, Φούντας, Θεοδοσουλάκης

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Σόρια (36′ λ.τ. Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας – Μαρτίνες, Κόμπα Γκαρσία, Φιγκεϊρέδο, Λάμπρου – Μακνί

Διαιτητής: Ζαμαπλάς, Βοηθοί: Κορωνάς, Βαλιώτης, 4ος: Τικόζογλου, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης