Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Επίσημη θέση αναφορικά με όσα κατήγγειλε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, περί στημένων αγώνων στα περσινά playouts της Stoiximan Super League, πήρε η ΠΑΕ Βόλος.

Οι« ερυθρόλευκοι» της Μαγνησίας χαρακτηρίζουν ψευδείς και συκοφαντικές τις δηλώσεις του πρώην παίκτη τους, επισημαίνοντας παράλληλα πως έχουν ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του.

Μάλιστα, το κείμενο καταλήγει με τις εκφράσεις «ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Σούντγκρεν, ντροπή σου».

H σχετική ανακοίνωση:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω, να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren, shame on you!».