Όσκαρ ατυχίας για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό του Βόλου, Ντέρεκ Ατζιακούα, που πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε τρία παιχνίδια με την ομάδα της Μαγνησίας, πριν υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης των «κυανέρυθρων».

Συγκεκριμένα, ο παίκτης του Βόλου τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ο σοβαρός τραυματισμός του, ήρθε να προστεθεί στον επίσης σοβαρό τραυματισμό του Νταβίντ Μαρτίνες, στις αρχές Ιανουαρίου.