Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οσκαρ Πίντσι. Ο Ισπανός αριστερός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Μαγνησίας και ανακοινώθηκε επίσημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Óscar Pinchi.Ο Óscar Pinchi αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.Ο Óscar Pinchi την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην τουρκική Εροκσπόρ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Ρίζεσπορ, Ρασίνγκ Φερόλ, Λας Πάλμας, Μιραντές, Εξτραμαδούρα, Φουενλαμπράδα και Λα Κορούνια.Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Óscar Pinchi στην οικογένεια της».