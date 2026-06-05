Ο Κώστας Μπράτσος θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Βόλου, με τη θεσσαλική ΠΑΕ να ανακοινώνει πως άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Αλέξανδρος Βεργώνης και νέος γυμναστής ο Τριαντάφυλλος Οικονόμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Βεργώνη, ο οποίος θα αναλάβει χρέη βοηθού του Κώστα Μπράτσου αντικαθιστώντας τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, καθώς και με τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης στη θέση του Ιάσονα Βασιλειάδη.

Η ΠΑΕ Βόλος ευχαριστεί τόσο τον Λευτέρη Κοσμαδάκη όσο και τον Ιάσονα Βασιλειάδη για την προσφορά του στην ομάδα και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».