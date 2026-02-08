Η χθεσινή (7/2) ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη, η πέμπτη διαδοχική για το Βόλο στο πρωτάθλημα της Super League, αποδείχθηκε το «κύκνειο άσμα» του Χουάν Φεράντο στον πάγκο της ομάδας.

Η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είχε αναλάβει το καλοκαίρι για μία δεύτερη θητεία στην ομάδα της Μαγνησίας και αρχικά είχε φέρει τον Βόλο να διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Τα τελευταία διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, όμως, έριξαν τους Θεσσαλούς στην έβδομη θέση της κατάταξης και οδήγησαν στην απομάκρυνση του 45χρονου προπονητή, καθώς και του βοηθού του, Νίκου Μανωρέλη.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».