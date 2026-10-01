Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και χρηματικό πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο για τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί χειραγώγησης των αγώνων της ομάδας με τον Πανσερραϊκό.

Η υπόθεση είχε έρθει στο προσκήνιο τον Νοέμβριο του 2025 όταν ο πρώην τότε ποδοσφαιριστής του Βόλου μίλησε σε σουηδικό podcast και έκανε σοβαρές καταγγελίες για τα δύο παιχνίδια των Play Out με τον Πανσερραϊκό.

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