Ο Λευτέρης Καλογήρου αποτελεί παρελθόν από την ΠΑΕ Βόλος ύστερα από μια πενταετία συνεργασίας. Ο Βολιώτης προπονητής διετέλεσε τόσο προπονητής της Κ19 σε 68 παιχνίδια όσο και βοηθός προπονητή και αναλυτής για 74 αναμετρήσεις.

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Λευτέρη Καλογήρου, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Λευτέρης Καλογήρου θα παραμείνει μέλος της οικογένειας του Βόλου και σύντομα θα υπάρξει νέα συνεργασία από άλλη θέση», ανέφερε ο Βόλος, ενώ ο Λευτέρης Καλογήρου έγραψε στα social media:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Βόλος και προσωπικά τον κ. Αχιλλέα Μπέο για τα πέντε χρόνια παρουσίας μου στην ομάδα.

Είχα την τιμή να εργαστώ σε 68 αγώνες ως προπονητής της Κ19 και σε 74 αγώνες ως Βοηθός προπονητή /Αναλυτής της ΠΑΕ Βόλος, σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και συνεχούς εξέλιξης.

Φεύγω με σεβασμό για τον σύλλογο, τους ανθρώπους του και τις εμπειρίες που αποκόμισα. Εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο μέλλον».