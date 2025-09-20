Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και τον Asteras Aktor, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 1-0

Γκολ: 35′ Λάμπρου (Βόλος)

Κίτρινες: Μαρτίνεθ (Bόλος), Μακέντα (Αστέρας)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Bόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα – Κόμπα, Μαρτίνεθ, Χουάνπι – Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος – Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ, Σιλά – Έντερ, Μουνιόθ, Μεντιέτα, Κέτου – Καλτσάς, Μακέντα

