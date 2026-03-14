Ο Βόλος αντιμετωπίζει την Κυριακή (15/3), εκτός έδρας την Κηφισιά, με τους «κυανέρυθρους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Νίκαια.

Ο προπονητής της ομάδας, Κώστας Μπράτσος, έχει να διαχειριστεί μία απουσία, καθώς εκτός αποστολής έμεινε ο Τζόκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση.

Η αποστολή του Βόλου αποτελείται από τους: Σιαμπάνη, Μορέιρα, Σόρια, Μύγα, Κάργα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Τσοκάνη, Μπουζούκη, Κόμπα, Γρόσδη, Κύρκο, Γκονζάλες, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί και Ουρτάδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι άκρως κομβική η εν λόγω αναμέτρηση για αμφότερες ομάδες, καθώς η Κηφισιά θέλει να απομακρυνθεί από τον Αστέρα και να διατηρήσει τις ελπίδες της για πιθανή είσοδο στις θέσεις 5-8, την ίδια στιγμή που ο Βόλος βρίσκεται σε ισοβαθμία με τον 8ο Ατρόμητο και στοχεύει στο τρίποντο για να παραμείνει σε τροχιά των play offs των θέσεων 5-8.