Η ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ, ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα, Αντρέ Κάμπος Μορέιρα, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τον επόμενο ενάμιση χρόνο με την ομάδα της Μαγνησίας.

Οι «κυανέρυθροι» συνεχίζουν την μεταγραφική τους ενίσχυση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα με σπουδαίες εμπειρίες, καθώς στη διάρκεια της καριέρας του, έχει περάσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Μπράγκα και την Άστον Βίλα, μεταξύ άλλων.

Ο Μορέιρα αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Ριμπεϊράο, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2014, παραχωρώντας τον δανεικό σε Μορεϊρένσε (2014-15), Ουνιάο Μαδέιρα (2015-16), Μπελενένσες (2016-17), Μπράγκα (2017-18), Μπελενένσες (2018-19), Άστον Βίλα (2019), πριν αποχωρήσει οριστικά από τους «ροχιμπλάνκος», το καλοκαίρι της ίδια σεζόν.

Ο Πορτογάλος αγωνίστηκε για τελευταία φορά τη σεζόν 2024-25 με τη φανέλα της Άλ-Ραΐντ, από την οποία έμεινε ελεύθερος το προηγούμενο καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα André Campos Moreira

Ο André Campos Moreira αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας 1,5 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο André Campos Moreira την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην Αλ Ραέντ από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ σπουδαίων ομάδων, μεταξύ των οποίων των Γκρασχόπερς, Μαδέιρα, Μπελενένσες, ‘Αστον Βίλα, Μορειρένσε, Μπράγκα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένειά της τον André Campos Moreira».