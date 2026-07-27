Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού αμυντικού Ροναέλ Πιερ-Γκάμπριελ.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ronaël Pierre-Gabriel.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπου κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα σπουδαίων Ευρωπαϊκών Συλλόγων όπως των Ναντ, Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρεστ, Μονακό, Σεντ Ετιέν.

Παράλληλα, ο Ronaël Pierre-Gabriel, έχει υπάρξει διεθνής σε όλες τις «μικρές» ομάδες της Γαλλίας (Κ-21, Κ-19, Κ-18).

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ronaël Pierre-Gabriel στην οικογένειά της».