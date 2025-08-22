Με τον Όσκαρ Πίνσι στην αποστολή, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη ο ΝΠΣ Βόλος, για να αντιμετωπίσει τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League (23/8, 20:00, Novasports Prime).

Ο 29χρονος Ισπανός που αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες, θα βρίσκεται στην 20άδα την οποία στελέχωσε ο προπονητής της ομάδας Χουάν Φεράντο. Κοντά του και τα περισσότερα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου καθώς οι Βολιώτες ενισχύθηκαν με 15 νέες προσθήκες το καλοκαίρι.

Η αποστολή: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σορία, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Ζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.