Ο Βόλος ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους με ήττα 3-2 από τη Χέρενφεν, στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του στη χώρα.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κάτσικα να υποπίπτει σε πέναλτι και στη συνέχεια να σημειώνει αυτογκόλ. Ο Βόλος αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και μείωσε στο 63’ με τον Ουρτάδο, έπειτα από ασίστ του Λάμπρου. Η Χέρενφεν έκανε το 3-1 στο 70’, ενώ ο Τσοκάνης διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 87’.

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Σιαμπάνης (46’ Κοσέλεφ), Κάτσικας (77’ Φάμπιο), Ες Σαουμπί, Κάργας (46’ Τσοκάνης), Λυκουρίνος (66’ Χαραλαμπόγλου), Κόμπα (87’ Παπαστεργίου), Γρόσδης (66’ Γκάμπριελ), Φουρτάδο (46’ Μύγας), Γκονζάλες (46’ Λάμπρου), Τζόκα (66’ Κύρκος), Ουρτάδο (77’ Γκαραβέλας).