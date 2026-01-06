Στις 17:30 (Cosmote Sport 2) θα ξεκινήσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και την Κηφισιά, για την ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από αυτόν τον αγώνα θα προκύψει ο αντίπαλος του Λεβαδειακού στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις σε αυτή τη φάση του Κυπέλλου είναι μονές και μάλιστα χωρίς παράταση, καθώς σε πιθανότητα ισοπαλίας το ματς θα πάει απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Μπαρτίνες, Κόμπα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Λεγκίσι, Λάμπρου

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα, Ποκόρνι, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Ζέρσον, Πατήρας, Χριστόπουλος

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Ηλίας Κωνσταντίνου

4ος: Γεώργιος Κόκκινος

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας