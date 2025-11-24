Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική είχε αποβληθεί (ως … τεχνικός διευθυντής) και στο επίσημο ποινολόγιο έχει καταγραφεί ότι πρέπει να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής, βρέθηκε σήμερα κανονικά στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό!

Και όχι απλά εθεάθη στις κερκίδες, αλλά κατέβηκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο και κάθισε στον πάγκο του Βόλου, σαν να μην τρέχει τίποτα!

Μάλιστα στο πέναλτι του Λεβαδειακού διαμαρτυρήθηκε έντονα στον 4ο διαιτητή.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ:

«Σε περίπτωση που αξιωματούχος αγώνα παραβιάσει την ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια, που του έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους ίδιους χώρους δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Οι ομάδες είναι αντικειμενικά υπεύθυνες για την έκτιση των ποινών, ήτοι για την τήρηση των απαγορεύσεων και την καταβολή των χρηματικών ποινών που έχουν επιβληθεί σε αξιωματούχους τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης, επιβάλλεται σε αυτές χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

