Ο Χαμζά Μεντίλ βρίσκεται στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου για την εντός έδρας αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό (5/9, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Θεσσαλών. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κάτσικας, Πιέρ-Γκαμπριέλ και Λεκούς.

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