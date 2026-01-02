Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ενίσχυση του Βόλου. Η ομάδα της Μαγνησίας, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρεκ Ατζιακουά και του Λερόι Αμπάντα, αναμένεται να βάλει στο ρόστερ του και τον Ματίας Γκονζάλες.

Ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα αποχωρήσει από την Μπάνφιλντ και θα υπογράψει στον Βόλο ως ελεύθερος. Με τη φανέλα της Μπάνφιλντ κατέγραψε συνολικά 65 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις

Οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο με τον Γκονζάλες να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Νωρίτερα, ο Βόλος ολοκλήρωσε τις πρώτες του κινήσεις. Αρχικά ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού Ντέρεκ Ατζιακουά, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη γεωργιανή Ιμπέρια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημά είναι ο 25χρονος Γάλλος αριστερός ακραίος αμυντικούς Λιρόι Αμπάντα.

Οι ανακοινώσεις:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Derek Emmanuel Adjei Agyakwa.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες τις Τβέντε για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Γουότφορντ. Ακολούθησαν οι Κόμο και η Πορτ Βέιλ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Γεωργία με την Iberia 1999, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Παράλληλα έχει αγωνιστεί τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και στο Κόνφερενς Λιγκ.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Derek Emmanuel Adjei Agyakwa».

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Γάλλου αριστερού ακραίου αμυντικού Leroy Abanda.

Ο Leroy Abanda αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του στην Νασατέλ Ξαμάξ για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Μίλαν. Ακολούθησε η γαλλική Μπουλόν, η βελγική Σεράινγκ, η Λαμία, ο ΟΦΗ και η Σουβόν από τη Νότια Κορέα, ενώ από το καλοκαίρι αγωνιζόταν στη Γαλλική Λε Μανς με τη φανέλα της οποίας είχε 9 συμμετοχές.

Επιπλέον ο Leroy Abanda έχει αγωνιστεί στην U17 και U16 της εθνικής Γαλλίας.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Leroy Abanda».