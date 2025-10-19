Ο Βόλος υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) τον Πανσερραϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Με γκολ από τα… αποδυτήρια του Χάμουλιτς στο πρώτο λεπτό του ματς οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-0 απέναντι στα «λιοντάρια».

Βόλος-Πανσερραϊκός 1-0

Γκολ: 1′ Χάμουλιτς (Βόλος)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ, Νάνελι, Μπανζάκι, Μπρουκς, Ιβάν.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης 4ος: Γιουματζίδης VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης