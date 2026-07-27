Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Γάλλου Πιέρ-Γκαμπριέλ, ο Βόλος επισημοποίησε την απόκτηση και του επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος απ’ τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο 21χρονος επιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναχώρησε αμέσως για την Ολλανδία, όπου η θεσσαλική ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Βόλο αναχώρησε για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης όπου είχε 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει περάσει από τις Ακαδημίες της Φιορεντίνα, του Ολυμπιακού και την Κ-21 της Ουτρέχτης, όπου σε 31 αγώνες σημείωσε και 5 γκολ.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένειά της».