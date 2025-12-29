Ο Βόλος ψάχνει λύσεις για να ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό του. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο θέλει να αποκτήσει τον Χεφτέ Μπετανκόρ του Ολυμπιακού με την μορφή δανεισμού, καθώς ο Ισπανός φορ, που αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν στη La Liga 2, για λογαριασμό της Αλμπαθέτε, αναμένεται να επιστρέψει στον Πειραιά.

Η ομάδα της Μαγνησίας είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 32χρονο, που μετράει φέτος στην Ισπανία 5 γκολ και 1 ασίστ σε 18 ματς. Την περασμένη σεζόν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Super League με 19 γκολ σε 30 συμμετοχές, ενώ με τον Πανσερραϊκό συνολικά είχε 25 γκολ σε 49 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός τον αγόρασε αντί 500.000 ευρώ τον περασμένο Γενάρη, παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι ο Βόλος έχει κλείσει τους Ντέρεκ Αγιάκουα και Λερόι Αμπάντα.

Αντίθετα, στην πόρτα της εξόδου είναι ο Όσκαρ Πίντσι, καθώς ο Ισπανός εξτρέμ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να κάνει τη διαφορά, έχει 11 συμμετοχές, χωρίς γκολ ή ασίστ.