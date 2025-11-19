Την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Βόλος προκάλεσε ο ορισμός του Άγγελου Ευαγγέλου ως διαιτητή VAR στο προσεχές ματς πρωταθλήματος της ομάδας με τον Λεβαδειακό.

Οι «κυανέρυθροι», με επιστολή τους προς την ΚΕΔ, ζητούν την αντικατάσταση του κ. Ευαγγέλου, υπενθυμίζοντας ότι έχει ασκηθεί δίωξη στον συγκεκριμένο διαιτητή για αγώνα της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής του Βόλου:

«Κύριε Λανουά,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου.

Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό!

Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη».