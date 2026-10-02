Στους -1 βαθμούς βρίσκεται πλέον ο Βόλος στη βαθμολογία της Super League, καθώς η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στην άμεση εφαρμογή της ποινής αφαίρεσης τριών βαθμών που του επιβλήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Η ποινή αφορά την υπόθεση των αναμετρήσεων με τον Πανσερραϊκό για τα play out της σεζόν 2024-25, οι οποίες κρίθηκαν από την Επιτροπή Δεοντολογίας ως χειραγωγημένες, έπειτα και από τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν.

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