Η αποχώρηση του Σαΐντ Χάμουλιτς και η επιστροφή του στην Τουλούζ, ώθησε τον Βόλο να κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού που θα καλύψει το κενό. Ο εκλεκτός βρέθηκε και οι «κυανέρυθροι» περιμένουν την Τρίτη (26/01) την άφιξη του Ζαν Κάρλος Ουρτάδο.

Ο 25χρονος (γεννημένος 05/03/2000) Βενεζουελάνος επιθετικός με καταγωγή από την Κολομβία, έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Χιμνάσια Λα Πλάτα της Αργεντινής, όπου πέρυσι κατέγραψε 16 συμμετοχές. Συνολικά, στην ομάδα μέτρησε 43 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ.

Προηγουμένως, ο Ουρτάδο είχε αγωνιστεί σε Μπόκα Τζούνιορς (18 συμμετοχές, 2 γκολ), Ατλέτικο Γκοϊανιένσε (21 αγώνες, 2 γκολ), Κίτο (19 παιχνίδια, 3 γκολ), Μπραγκαντίνο (79 συμμετοχές, 8 γκολ) και Ταχίρα (17 ματς, 3 γκολ). Το 2019, η Μπόκα Τζούνιορς ξόδεψε πάνω από 5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από τη Χιμνάσια.

